李明哲被控顛覆國家政權 週一開審當庭認罪

By

【i-CABLE】

台灣的民進黨前黨工李明哲被大陸扣押近半年,被控顛覆國家政權罪的案件,星期一早上在湖南岳陽市中級人民法院開審,李明哲當庭認罪,承認多次透過社交網絡平台,抹黑大陸政府同政治制度,意圖顛覆國家政權。

身穿淺色長袖恤衫的李明哲被押到岳陽市中級人民法院,法院通過微博發放庭審片段及內容,影片亦見到李明哲的太太李凈瑜,及母親郭秀秦在法庭旁聽。起訴書指李明哲多次透過社交網絡平台,煽動他人顛覆國家政權,李明哲當庭認罪。

李明哲稱,司法機關在辦案過程中,保障了他的權利,又對自己行為感到悔罪。同案的彭宇華就在庭上表示,對「顛覆國家政權」的嚴重罪行,為社會帶來不良後果,為家庭帶來傷害感到痛心,表示認罪悔罪。

法庭宣布將會擇日宣判,法院之後公開數張相片,指審訊結束後,應被告家屬請求,安排李明哲與母親、太太會面,而李明哲的太太就表示丈夫是「被認罪」。她隨後舉起雙臂,早已寫了兩行字,「李明哲,我以你為榮」,但隨即被旁邊陪同的內地人員制止。

四十二歲的李明哲是台灣民進黨前黨工,長期關注內地民間社會發展,及人權狀況,李明哲今年三月經澳門入境珠海後被扣查,其後證實被湖南當局拘捕。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。