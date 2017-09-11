李明哲被控顛覆國家政權 週一開審當庭認罪

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台灣的民進黨前黨工李明哲被大陸扣押近半年，被控顛覆國家政權罪的案件，星期一早上在湖南岳陽市中級人民法院開審，李明哲當庭認罪，承認多次透過社交網絡平台，抹黑大陸政府同政治制度，意圖顛覆國家政權。

身穿淺色長袖恤衫的李明哲被押到岳陽市中級人民法院，法院通過微博發放庭審片段及內容，影片亦見到李明哲的太太李凈瑜，及母親郭秀秦在法庭旁聽。起訴書指李明哲多次透過社交網絡平台，煽動他人顛覆國家政權，李明哲當庭認罪。

李明哲稱，司法機關在辦案過程中，保障了他的權利，又對自己行為感到悔罪。同案的彭宇華就在庭上表示，對「顛覆國家政權」的嚴重罪行，為社會帶來不良後果，為家庭帶來傷害感到痛心，表示認罪悔罪。

法庭宣布將會擇日宣判，法院之後公開數張相片，指審訊結束後，應被告家屬請求，安排李明哲與母親、太太會面，而李明哲的太太就表示丈夫是「被認罪」。她隨後舉起雙臂，早已寫了兩行字，「李明哲，我以你為榮」，但隨即被旁邊陪同的內地人員制止。

四十二歲的李明哲是台灣民進黨前黨工，長期關注內地民間社會發展，及人權狀況，李明哲今年三月經澳門入境珠海後被扣查，其後證實被湖南當局拘捕。

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