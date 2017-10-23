十九大確立習近平思想 政治評論家曹長青怎麼看（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

中共十九大在週五舉行了第二次會議，由習近平主持，會議除了涉及新一屆中央委員會的選舉，主席團又將3份決議草案提交各代表團討論，包括十九大報告、中紀委工作報告和黨章修正案，這3份決議草案會在下星期二的閉幕大會上表決通過。

在開幕會議上，中共總書記習近平發表報告，提出新時代中國特式社會主義，中共十九大正式確立習近平思想 ，將冠名加入中共黨章，與毛澤東思想 鄧小平理論並列，對於習近平掌控中共權力核心，到訪灣區的政治評論家曹長青對此發表他的意見。

曹長青說：”48年前1969年，中共開了第九大，那次很重要的會議，就是毛澤東獲得全部權力，這次十九大給我強烈的感覺，就是習近平要獲得大的權力，外界評論家都認為，他要獲得毛澤東那樣的權力。”

關於習近平在中共十九大觸及台灣的議題，曹長青認為習近平長達200分鐘的報告，台灣部分只佔6分鐘，內容也了無新意，但是習近平一句話讓他害怕。

曹長青說：”他沒敢說武力統一，也沒有敢說時間表，還說尊重台灣同胞的生活方式，只有一條他說得很可怕，他說要把臺灣同胞和中國同胞同等待遇，這要同等待遇嚇死人了，變成劉曉波化了，被賜死了，都像李明哲一樣被抓起來了，莫須有罪名，他說要統戰台灣，所以整個我覺得習近平十九大幾乎還要處理他國內權力，他不穩固。”

曹長青這次應北美台灣論壇之邀，在聖荷西台灣會館以”世界給台灣機會”為題發表演講，他表示，大家都認為台灣在國際被打壓，他有不同的看法，他認為台灣的機會就是民主，他也認為是改稱號的最佳時機。

曹長青說：”台灣下一步就是，我們要不要改虛假的國號，甚麼中華民國代表全中國，你代表不了14億人，今天中國只有一個，就是中華人民共和國，台灣就是台灣，要走向一個真實，要捍衛自己的國家，這個國家叫台灣，用台灣的名字走向聯合國，走向世界。”

曹長青在中國出生，1988年來美國留學，因其言論後遭中國取消護照，之後歸化為美國公民，現在經常出現在台灣的政論節目。

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