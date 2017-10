十九大確立習近平思想 政治評論家曹長青怎麼看（視頻）

By

中共十九大在週五舉行了第二次會議,由習近平主持,會議除了涉及新一屆中央委員會的選舉,主席團又將3份決議草案提交各代表團討論,包括十九大報告、中紀委工作報告和黨章修正案,這3份決議草案會在下星期二的閉幕大會上表決通過。

在開幕會議上,中共總書記習近平發表報告,提出新時代中國特式社會主義,中共十九大正式確立習近平思想 ,將冠名加入中共黨章,與毛澤東思想 鄧小平理論並列,對於習近平掌控中共權力核心,到訪灣區的政治評論家曹長青對此發表他的意見。

曹長青說:”48年前1969年,中共開了第九大,那次很重要的會議,就是毛澤東獲得全部權力,這次十九大給我強烈的感覺,就是習近平要獲得大的權力,外界評論家都認為,他要獲得毛澤東那樣的權力。”

關於習近平在中共十九大觸及台灣的議題,曹長青認為習近平長達200分鐘的報告,台灣部分只佔6分鐘,內容也了無新意,但是習近平一句話讓他害怕。

曹長青說:”他沒敢說武力統一,也沒有敢說時間表,還說尊重台灣同胞的生活方式,只有一條他說得很可怕,他說要把臺灣同胞和中國同胞同等待遇,這要同等待遇嚇死人了,變成劉曉波化了,被賜死了,都像李明哲一樣被抓起來了,莫須有罪名,他說要統戰台灣,所以整個我覺得習近平十九大幾乎還要處理他國內權力,他不穩固。”

曹長青這次應北美台灣論壇之邀,在聖荷西台灣會館以”世界給台灣機會”為題發表演講,他表示,大家都認為台灣在國際被打壓,他有不同的看法,他認為台灣的機會就是民主,他也認為是改稱號的最佳時機。

曹長青說:”台灣下一步就是,我們要不要改虛假的國號,甚麼中華民國代表全中國,你代表不了14億人,今天中國只有一個,就是中華人民共和國,台灣就是台灣,要走向一個真實,要捍衛自己的國家,這個國家叫台灣,用台灣的名字走向聯合國,走向世界。”

曹長青在中國出生,1988年來美國留學,因其言論後遭中國取消護照,之後歸化為美國公民,現在經常出現在台灣的政論節目。

