前台灣立法院長王金平談台美關係與兩岸議題（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣立法院外交及國防委員會的11名立委，上週末旋風到訪灣區，擔任榮譽團長的前台灣立法院長王金平接受本台獨家專訪，談台美關係與兩岸議題。

來訪的台灣立法院外交及國防委員會，週六在位於Milpitas市的南灣僑教中心舉行座談，與在場的數百名僑胞，就兩岸、外交和僑社議題交換意見。

擔任榮譽團長的國民黨立委，同時也是台灣立法院前院長王金平接受本台獨家專訪。

談到兩岸關係，王金平抨擊中國在國際上打壓台灣，讓台灣的處境更加艱難，他解讀中國近期推出的31項惠台政策 別有用心。

王金平說：”大陸一直強調對台的政策，軟的更軟，硬的更硬，那31項惠台政策，外界可以解讀是軟的更軟的一面，那當然他要吸引台灣各方面的人才，還要吸引民心，所以我們政府會理解到，這是大陸的用心，我們要請他處理，相關部會應該群策群力，以及提出因應對策出來。”

王金平也談到當前的美台關係，認為雙方雖然沒有正式外交，互動卻還是處於高峰，其中僑胞的努力功不可沒。

王金平說：”台美關係現在是屬於最高峰的時候，我想這一方面固然是政府的努力，但是僑胞們各種影響力的提升，也相對的幫助了提升台美的關係，今天外交及國防委員會來訪問，一方面感謝僑胞，二方面懇請僑胞更用心用力，來支持僑胞的政策。”

台灣立法院外交及國防委員會共13名成員，這次有11人到訪，包括國民黨、民進黨和時代力量等朝野立委。

國民黨立委江啟臣說：”我們對於僑界的事情絕對是關心的，而且絕對是相挺的。”

訪問團團長、民進黨立委王定宇上台時用國、台語穿插致詞，引發部分人士抗議，不過他巧妙回應。

王定宇說：”也許我們很多認知不太一樣，但是我們都只有一個家，這個家叫中華民國，這個家叫台灣，這個家是我們共同所擁有的。”

時代力量立委林昶佐（Freddy）曾經是台灣重金屬樂團閃靈樂團的主唱，他分享昔日來美演出的趣事。

林昶佐說：”站在第一排是我們的鄉親，我相信後面那幾桌，有一些歷歷在目的，等我們音樂一下去的時候，我就看到我們一些歐吉桑和歐巴桑都飛起來了，眼鏡也飛起來，鞋子也飛起來，結果我表演結束，從西岸表演到東岸，我就收到一些鄉親的電郵，他們在群組發信說，你要小心一點，閃靈的演唱會，你最好不要擠到太前面。”

台灣僑委會副委員長呂元榮也強調和諧僑社的重要性。



呂元榮說：”我們始終堅持，只要是支持中華民國，認同民主台灣的僑胞，都是我們服務的對象，我們會努力和大家一起，共同期待一個團結和諧的僑社。”



這趟來訪的立委當中，背景有藍有綠，而出席座談的僑胞們，也有不同的政黨背景，也因此呈現出台灣多元的聲音。

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