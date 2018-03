前台灣立法院長王金平談台美關係與兩岸議題（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣立法院外交及國防委員會的11名立委,上週末旋風到訪灣區,擔任榮譽團長的前台灣立法院長王金平接受本台獨家專訪,談台美關係與兩岸議題。

來訪的台灣立法院外交及國防委員會,週六在位於Milpitas市的南灣僑教中心舉行座談,與在場的數百名僑胞,就兩岸、外交和僑社議題交換意見。

擔任榮譽團長的國民黨立委,同時也是台灣立法院前院長王金平接受本台獨家專訪。

談到兩岸關係,王金平抨擊中國在國際上打壓台灣,讓台灣的處境更加艱難,他解讀中國近期推出的31項惠台政策 別有用心。

王金平說:”大陸一直強調對台的政策,軟的更軟,硬的更硬,那31項惠台政策,外界可以解讀是軟的更軟的一面,那當然他要吸引台灣各方面的人才,還要吸引民心,所以我們政府會理解到,這是大陸的用心,我們要請他處理,相關部會應該群策群力,以及提出因應對策出來。”

王金平也談到當前的美台關係,認為雙方雖然沒有正式外交,互動卻還是處於高峰,其中僑胞的努力功不可沒。

王金平說:”台美關係現在是屬於最高峰的時候,我想這一方面固然是政府的努力,但是僑胞們各種影響力的提升,也相對的幫助了提升台美的關係,今天外交及國防委員會來訪問,一方面感謝僑胞,二方面懇請僑胞更用心用力,來支持僑胞的政策。”

台灣立法院外交及國防委員會共13名成員,這次有11人到訪,包括國民黨、民進黨和時代力量等朝野立委。

國民黨立委江啟臣說:”我們對於僑界的事情絕對是關心的,而且絕對是相挺的。”

訪問團團長、民進黨立委王定宇上台時用國、台語穿插致詞,引發部分人士抗議,不過他巧妙回應。

王定宇說:”也許我們很多認知不太一樣,但是我們都只有一個家,這個家叫中華民國,這個家叫台灣,這個家是我們共同所擁有的。”

時代力量立委林昶佐(Freddy)曾經是台灣重金屬樂團閃靈樂團的主唱,他分享昔日來美演出的趣事。

林昶佐說:”站在第一排是我們的鄉親,我相信後面那幾桌,有一些歷歷在目的,等我們音樂一下去的時候,我就看到我們一些歐吉桑和歐巴桑都飛起來了,眼鏡也飛起來,鞋子也飛起來,結果我表演結束,從西岸表演到東岸,我就收到一些鄉親的電郵,他們在群組發信說,你要小心一點,閃靈的演唱會,你最好不要擠到太前面。”

台灣僑委會副委員長呂元榮也強調和諧僑社的重要性。



呂元榮說:”我們始終堅持,只要是支持中華民國,認同民主台灣的僑胞,都是我們服務的對象,我們會努力和大家一起,共同期待一個團結和諧的僑社。”



這趟來訪的立委當中,背景有藍有綠,而出席座談的僑胞們,也有不同的政黨背景,也因此呈現出台灣多元的聲音。

