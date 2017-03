台灣初創公司研發智慧型安全帽 提升機車族安全（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

在亞洲有4億人口是機車族,如何確保在騎車更安全,一款智慧型安全帽應運而生。

智慧型穿戴裝置已經在多個領域發展,唯有機車族群這塊處女地還有待開發,台灣初創公司Jarvish與比利時安全帽廠Lazer Helmets合作,推出首款智慧型安全帽,獲得今年世界新創競賽入圍。

這款智慧型安全帽採用車連網概念,也就是物聯網在交通領域的應用,尤其機車在行駛間,雙手更被侷限住,基於安全考量,更仰賴類似Siri功能協助串接車輛資訊與行動網路,對車輛、行人和道路環境三方都有所感應。

Jarvish 共同創辦人梁威陽說:”比如說減少他在過程中想要去接電話,他想要去操作手機功能,或者把一些東西加在帽子上面所產生額外的危險。”

現在有些機車族帶了安全帽,裝上藍芽耳機,頭上還帶了行車記錄器,Jarvish這款安全帽把這些全部建置在內,藉由多個感應器等蒐集來的資料運算分析,在有盲點或是可能發生危險的情況下,預先對機車駕駛提出警告。

梁威陽說:”只要我們能夠證明安全帽不僅是一個被動的保護,他其實可以提供更多主動安全,讓我們在騎車的時候更有樂趣,讓他不會覺得那麼無聊,或者出了事或是跌倒,因為裡面有感應器連線功能,他可以及時被找到,更快地減少被救援等待的時間。”

台北駐舊金山經濟文化辦事處處長馬鍾麟也特別談到台灣創投業的發展:”矽谷是全世界創投資金所聚集的大本營,現在也有許多矽谷創投跟天使基金,正在尋找台灣好的投資標的,這種投資不僅僅只是資金的帶入,同時也可以協助台灣新創產業開拓美國市場。”

此外,這款安全帽是碳纖維打造而成,重量僅1,566克,讓在炎熱地區的騎士不會感到笨重而悶熱。

這款智慧型安全帽下個月將在台灣開賣,由於是跟網路連結,因此其中一個相當重要的銷售渠道是手機電信公司。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。