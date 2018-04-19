中國解放軍東南沿海實彈演練 台斥大陸刻意施壓

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中國解放軍公開週三在台灣海峽海上實彈射擊演練片段，國台辦重申，有信心和能力挫敗台獨分裂圖謀，捍衛國家主權及領土完整。台灣陸委會批評大陸刻意對台施壓、騷擾，強調不會因武力威脅屈服。

演練模擬實戰情況，飛行員駕駛武裝直升機，低空掠過海面，在特定海域使用導彈和火箭彈，攻擊在海上的浮動靶標和模擬艦船等目標。

入夜後展開新一輪火力突擊，飛行員使用夜視鏡協助駕駛，又利用紅外線及微光等多種夜間識別裝置完成搜索目標。

在北京，國台辦表示，中方有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整。

台灣的陸委會批評大陸刻意施壓和騷擾，企圖挑起兩岸及區域緊張，強調台灣當局不會因為武力威脅或利誘而屈服。

今次是2015年9月以來，解放軍首次在台灣海峽進行實彈演習。有評論認為雖然今次規模較小，但有明顯的政治信息，除了要警告台獨外，還要向美國清楚發出信息，近日美台關係觸及中方底線，警告美國切勿干預中國領土主權。

除了台海，解放軍近日還進行了多項演習，中國第一艘航母遼寧號編隊在南海進行實兵演練。

擁有多款彈道導彈的火箭軍亦進行演練，模擬在電磁干擾的情況下，利用流動通訊車等方式保持通訊。東部戰區的陸軍新型電子對抗部隊，亦進行訓練加強與其他軍種的融合。

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