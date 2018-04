中國解放軍東南沿海實彈演練 台斥大陸刻意施壓

【i-CABLE】

中國解放軍公開週三在台灣海峽海上實彈射擊演練片段,國台辦重申,有信心和能力挫敗台獨分裂圖謀,捍衛國家主權及領土完整。台灣陸委會批評大陸刻意對台施壓、騷擾,強調不會因武力威脅屈服。

演練模擬實戰情況,飛行員駕駛武裝直升機,低空掠過海面,在特定海域使用導彈和火箭彈,攻擊在海上的浮動靶標和模擬艦船等目標。

入夜後展開新一輪火力突擊,飛行員使用夜視鏡協助駕駛,又利用紅外線及微光等多種夜間識別裝置完成搜索目標。

在北京,國台辦表示,中方有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力,挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑,捍衛國家主權和領土完整。

台灣的陸委會批評大陸刻意施壓和騷擾,企圖挑起兩岸及區域緊張,強調台灣當局不會因為武力威脅或利誘而屈服。

今次是2015年9月以來,解放軍首次在台灣海峽進行實彈演習。有評論認為雖然今次規模較小,但有明顯的政治信息,除了要警告台獨外,還要向美國清楚發出信息,近日美台關係觸及中方底線,警告美國切勿干預中國領土主權。

除了台海,解放軍近日還進行了多項演習,中國第一艘航母遼寧號編隊在南海進行實兵演練。

擁有多款彈道導彈的火箭軍亦進行演練,模擬在電磁干擾的情況下,利用流動通訊車等方式保持通訊。東部戰區的陸軍新型電子對抗部隊,亦進行訓練加強與其他軍種的融合。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。