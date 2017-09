By

如今看電視節目的渠道多種多樣,美國電訊公司T-Mobile就最新宣布,將提供免費的Netflix給所有的家庭計劃用戶。

近來年,越來越少人使用有線電視收看付費視頻節目,為了搶佔手機市場,T-Mobile推出了和Netflix的合作,讓擁有兩條或以上線路的家庭計畫用戶,免費收看Netflix的基本節目,T-Mobile將會負擔10美元月費。

投資者表示,對這項合作十分有信心,因為Netflix近幾個月股價直升。

專家分析,這項合作不僅能夠幫助T-Mobile保留和擴大市場佔有率,同時也將提高Netflix在美國的觀眾總量。

