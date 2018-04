By

【KTSF 劉瑩報導】

聯邦通訊委員會(FCC)就電信營運商T-Mobile使用虛假”接通鈴聲”問題,開出4,000萬元的罰單。

所謂虛假的”接通鈴聲”,是指當撥打電話時,T-Mobile會播放已接通的電話鈴聲,令人誤以為電話已接通,不過無人接聽。

但實際上由於信號問題,電話根本未有接通,T-Mobile被指以此來掩蓋其在偏遠鄉村地區信號差的問題。

T-Mobile同意就事件達成和解,並支付4,000萬元的罰款。

而公司表示,從去年1月開始,就停止使用虛假的”接通鈴聲”。

