【KTSF 陳令楠報導】

敘利亞政府軍與反對派週四達成全國停火協議,俄羅斯總統普田稱,已下令減少在敘利亞的俄軍,停火協議將從當地時間凌晨開始。

協議由土耳其與俄羅斯斡旋,兩國亦將共同保證停火協議的實施,敘利亞軍隊亦於當地時間約下午兩點宣佈停火。

