敘利亞停火協議生效後仍有炮火聲 人道救援暫停

敘利亞反對派據點東古塔停火協議生效後,仍傳出炮火聲,人道救援工作須暫停。政府軍及反對派互相指責對方違反停火協議,聯合國安理會周三將開會,討論敘利亞局勢。

敘利亞民防隊「白頭盔」成員,連夜在東古塔的瓦礫中搜救被困的居民。政府軍近期加強對這個反對派據點的攻勢,估計當地有四十萬居民被困。

由總統巴沙爾盟友俄羅斯斡旋的人道停火協議,原定當地周二早上9時生效,不過戰火未見停止。有記者直播期間,救援通道出口傳出爆炸聲。

國營傳媒指是反對派的恐怖分子攻擊人道走廊,阻止居民離開,並將他們當成人盾。多架旅遊巴在東古塔外圍,原定接載居民離開。

俄羅斯表示,首日5小時的人道停火期間,沒有居民離開當地。反對派就否認是他們開火,並批評俄方旨在驅趕居民,而非真正打算保護他們。

俄羅斯外長拉夫羅夫就指,這次的人道停火,將顯示反對派對停火有多大誠意。他在莫斯科會面到訪的法國外長勒德里昂時又指,俄方明白東古塔複雜的人道狀況,故單方面宣布實施停火。

勒德里昂就指,唯有俄方可以驅使巴沙爾政府遵行聯合國安理會,要求敘利亞全境停火30天的決議,盼望能避免人道災難。

安理會周三將會開會討論敘利亞局勢,聯合國的人道救援隊伍表示,已準備好進入敘利亞提供食物及醫療支援,但仍須等待停火完全生效。

