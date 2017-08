【i-CABLE】

瑞士東南部阿爾卑斯山地區山泥傾瀉,至少8名瑞士、德國及奧地利公民失蹤,當局通宵搜救。

從遠處見到山泥傾瀉一刻,整個山頭灰塵揚起,白濛濛一片,沙泥夾雜大石,沿著山谷湧入村莊,有房屋被沖毀,只剩下瓦礫,另外多間房屋損毀,泥石淹埋道路和農地,河流氾濫,整條村變成一片灰色。

百多名居民周三早上聽到警報,及時疏散,但仍有多人失蹤。

事發的邦多村落位於瑞士東南部阿爾卑斯山地區一處山谷,鄰近意大利邊境,該區五年前亦發生山泥傾瀉,其後進行連串工程,擴闊河道、興建防護牆及安裝警報系統,提醒居民及時逃生。

