【KTSF 林佩樺報導】

任天堂最新推出的遊戲主機”Switch”,創下遊戲主機在美國銷售速度最快的紀錄。

任天堂的Switch遊戲主機,光3月份就在美國境內賣出90萬部,創下任天堂旗下平台的銷售紀錄,也讓Switch成為史上最熱銷的遊戲主機之一。

因為太熱賣,公司表示來不及即時運送足夠的機台,呈現供不應求情況。

Switch採彈性大的兩用設計,玩家不僅能在家中,也可以在戶外享受遊戲樂趣。

另外一個熱賣原因為任天堂巧妙的將上市時間搭上一款極熱賣遊戲的發行時間,”薩爾達傳說荒野之息”是任天堂最暢銷的遊戲,不少玩家願意為了此遊戲,特別購買主機。

