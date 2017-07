By

【KTSF】

一對瑞士夫妻75年前在阿爾卑斯山上失蹤,搜索人員13日在山上找到兩人遺體,已冰封數十年。

當時40歲的鞋匠Marcelin Dumoulin與37歲的妻子前往餵飼牛隻後,便從此音訊全無,留下的7名年幼子女從不放棄尋找。

75年後兩人遺體在阿爾卑斯山上被發現,屍身還穿著二次大戰時期衣服,身上攜帶背包、書本和身分證件,由於被保存在冰川中,遺體與身上財物都完好無缺。

