By

【KTSF】

舊金山水上樂園(Aquatic Park)附近水域,週四下午有泳客報稱被海獅咬傷,需要由救援人員救出水面。

事發於下午1時48分左右,泳客報稱被海獅咬傷手臂,需要由舊金山水警的巡邏艇救起,接著泳客被送到45號碼頭,再由消防救護隊送院救治。

當局稱泳客傷勢嚴重,但相信會康復過來。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。