瑞典電視台就一個節目涉嫌辱華道歉。

電視台表示,涉事的節目《瑞典新聞》旨在以諷刺和幽默的方式評論時事,若中國感到受冒犯,電視台表示抱歉。

被指辱華的情節涉及中國遊客被瑞典警察抬離酒店事件,並影射中國人隨處便溺。

中國外交部和駐瑞典大使館指內容有辱華成分,要求電視台道歉,節目製作人起初拒絕,並指中國人不懂幽默。

