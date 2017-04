By

一輛運載啤酒的貨車週五在瑞典斯德哥爾摩撞入一個高級購物商場,造成至少兩人死亡,瑞典首相勒文形容,事件是一宗恐怖襲擊,已拘捕一人。

貨車撞入商場時,民眾立即慌亡走避,在數百碼外的斯德哥爾摩中央車站也緊急疏散。

當地電視台報導有至少5人死亡,有瑞典電台報導有3人死亡,但警方未能即時證實這些報導,而瑞典情報機構稱,事件中有多人受傷。

事發於Ahlens購物商場,為當地一個連鎖購物商場。

首相勒文在電視上向國民稱,瑞典遭受攻擊,各種跡象顯示這是恐襲。

暫時尚未有組織承認責任,首相透露有一人被捕,但沒有披露詳情。

