北韓外相李容浩訪瑞典 分析指為美朝會鋪路

By

【i-CABLE】

北韓外相李容浩訪問瑞典,將與外相舉行會談,瑞典過往曾經多次成為美國和北韓的溝通渠道,分析認為李容浩此行,可能是為美朝峰會做準備。 北韓外相李容浩早上抵達北京首都機場,轉機前往瑞典首都斯德哥爾摩訪問兩日。他將與瑞典外相瓦爾斯特倫舉行會談,預料談及朝鮮半島局勢。 瑞典自1973年與北韓建立外交關係,是少數在平壤設立大使館的西方國家。由於美國與北韓並沒有外交關係,瑞典一直代理美國等國在北韓的利益。 美國總統特朗普上週答允與北韓領袖金正恩會面後,北韓一直未有回應,分析則認為斯德哥爾摩是兩人可能會面的地點之一,李容浩此行可能是為峰會做準備。 南韓亦積極籌備與北韓在4月舉行的首腦會談,週四成立由8人組成的「韓朝首腦會談籌備委員會」,由青瓦台秘書室室長任鍾晳擔任委員長,將每周或隔周開會,確保首腦會談取得成功。 統一部部長趙明均出任總幹事,成員包括有份促成兩國首腦會談,月初到北韓與金正恩會面的南韓總統特使,青瓦台國家安保室室長鄭義溶,及國家情報院院長徐薰,外交部長康京和亦是委員之一。 康京和周四前往華盛頓訪問3天,將在週五出席韓美外長會談,與美國代理國務卿沙利文見面,共同審視朝鮮半島局勢,商討如何開展兩韓及朝美首腦會談。 她表示會致力把總統特使團訪問北韓形成的對話局面維持下去,韓美會在各層級進行緊密協調,落實重大外交議程。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。