北韓外相李容浩訪瑞典 分析指為美朝會鋪路

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北韓外相李容浩訪問瑞典，將與外相舉行會談，瑞典過往曾經多次成為美國和北韓的溝通渠道，分析認為李容浩此行，可能是為美朝峰會做準備。

北韓外相李容浩早上抵達北京首都機場，轉機前往瑞典首都斯德哥爾摩訪問兩日。他將與瑞典外相瓦爾斯特倫舉行會談，預料談及朝鮮半島局勢。

瑞典自1973年與北韓建立外交關係，是少數在平壤設立大使館的西方國家。由於美國與北韓並沒有外交關係，瑞典一直代理美國等國在北韓的利益。

美國總統特朗普上週答允與北韓領袖金正恩會面後，北韓一直未有回應，分析則認為斯德哥爾摩是兩人可能會面的地點之一，李容浩此行可能是為峰會做準備。

南韓亦積極籌備與北韓在4月舉行的首腦會談，週四成立由8人組成的「韓朝首腦會談籌備委員會」，由青瓦台秘書室室長任鍾晳擔任委員長，將每周或隔周開會，確保首腦會談取得成功。

統一部部長趙明均出任總幹事，成員包括有份促成兩國首腦會談，月初到北韓與金正恩會面的南韓總統特使，青瓦台國家安保室室長鄭義溶，及國家情報院院長徐薰，外交部長康京和亦是委員之一。

康京和周四前往華盛頓訪問3天，將在週五出席韓美外長會談，與美國代理國務卿沙利文見面，共同審視朝鮮半島局勢，商討如何開展兩韓及朝美首腦會談。

她表示會致力把總統特使團訪問北韓形成的對話局面維持下去，韓美會在各層級進行緊密協調，落實重大外交議程。