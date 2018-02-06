中方指桂民海雖是瑞典籍 案件仍需按中國法律處理

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【KTSF 吳倩妤報導】

香港銅鑼灣書店前東主桂民海，上月在北京近郊再次被中國當局安全人員帶走的事件有新進展，中國外交部表示，雖然桂民海是瑞典籍，但他所涉及的案件必須依照中國法律來處理。

中國外交部發言人耿爽說：”桂民海違反中國法律，已被中方有關部門依法採取刑事強制措施，這我再次強調，中方堅決反對任何無視中國司法主權的言行，桂民海雖然是瑞典公民，但他所涉及的案件，必須依照中國法律來處理，中瑞雙方就桂案的溝通是暢通的，瑞方應當知曉桂案的嚴重性質，以及瑞方某些人在其中扮演的不光彩角色。”

瑞典外相Margot Wallstrom週一發表聲明，批評中國再次拘留桂民海，聲明指中國當局一再向瑞典保證，桂民海的自由不受限制，但中國當局仍在上月由上海開往北京的火車上，在瑞典外交人員面前帶走桂民海，屬於非常嚴重事件，違反國際有關領事支援的基本規定，要求北京容許瑞典外交人員及醫護人員盡快與桂民海會面。

桂民海於2015年在泰國渡假時被綁回中國，中國當局指他承認與一宗多年前汽車撞死人的事故有關。

他於2017年10月獲釋，一直被中國當局監視居住在中國寧波，直至上月因為他懷疑患上肌肉硬化症，由瑞典駐上海領使人員陪同下，由上海坐火車到北京看醫生，當火車在北京近郊停站時，被多名自稱公安的便衣人員帶走。

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