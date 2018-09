瑞典國會選舉兩大陣營得票未過半 須籌組聯合政府

By

【i-CABLE】

瑞典國會選舉有初步結果,執政聯盟及在野”聯盟”均未能取得逾半國會議席,須籌組聯合政府,兩大傳統陣營均指無意與極右的瑞典民主黨合作,但雙方談判陷入膠著,首相勒文拒絕應在野「聯盟」要求辭職。

爭取連任的首相勒文在所屬的社會民主黨總部與支持者見面,他們及綠黨合組的執政聯盟,初步贏得四成選票,稍稍多過在野黨的”聯盟”,不過這兩大傳統陣營均未能取得國會過半的175個議席。

勒文呼籲兩大陣營要合作,有責任地帶領國家前進,但他在國會開展新會期前,會繼續以首相身份工作,預料籌組政府需要一段時間。

不過聯盟領袖就表示,首相勒文應該辭職,又稱聯盟已獲民眾授權籌組新政府,將與盟友商討建立能改革、迎難而上的政府。

至於要求終止難民庇護制度的極右瑞典民主黨,就由上屆的49席躍升至逾60席,黨領袖奧克松形容已經勝出,亦準備與各陣營合作,更點名指希望與在野聯盟合組政府。

不過兩大傳統陣營都指不會與反移民的瑞典民主黨合作,兩大陣營目前得票相差大約3萬,但仍有逾16萬海外選票,要留待週三點算。

