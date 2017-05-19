瑞典檢察部撤銷維基解密創辦人阿桑奇強姦指控

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匿藏在倫敦的厄瓜多爾大使館，近5年的維基解密創辦人阿桑奇，突然獲瑞典檢察部門，撤銷其涉嫌強姦的指控，並結束一切調查，但暫時未能離開大使館。英國警方表明，因他曾違反保釋令，若踏出大使館外，會即時被捕。阿桑奇的律師表示，會替他向法國尋求政治庇護。

自2012年6月，阿桑奇一直匿藏在厄瓜多爾駐英國大使館，近5年來，從未踏出大使館半步。

現年45歲、澳洲籍的阿桑奇，涉及在瑞典的案件，追溯到2010年，被兩名女子指控性侵、強姦，由於擔心一旦被捕，或會引渡到瑞典，甚至進一步引渡到美國，就其創辦的維基解密公開了美國政府的機密文件受審，於是向厄瓜多爾尋求庇護。

阿桑奇涉及的其中兩項性侵指控，追溯期在兩年前屆滿，瑞典方面當時已中止調查。至於餘下的一項強姦指控，瑞典的首席檢察官去年獲准進入厄瓜多爾駐英國大使館，向阿桑奇問話。

據報阿桑奇當時提交了與其中一名女事主的手機短訊，證明兩人之間的關係屬自願。檢察部門到周五宣布中止一切調查，當局指阿桑奇千方百計，逃避瑞典及英國法律部門，評估在可見將來，沒可能執行引渡，決定中止調查、撤銷拘捕令。

但若阿桑奇在2020年，亦即涉嫌強姦案的追溯期屆滿前再到瑞典，當局或重新調查。消息公布後，阿桑奇在網上發放一張最新相片。代表律師引述阿桑奇稱，終於來到這一步，感到高興。律師又透露，會向法國新任總統馬克龍尋求政治庇護。

撤銷拘捕令是否代表阿桑奇重獲自由，可以即時離開大使館呢？英國警方稱，阿桑奇由於在2012年棄保，若踏出大使館，會被拘捕，但承認阿桑奇涉及案件的嚴重性已經降低。

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