瑞典檢察部撤銷維基解密創辦人阿桑奇強姦指控

匿藏在倫敦的厄瓜多爾大使館,近5年的維基解密創辦人阿桑奇,突然獲瑞典檢察部門,撤銷其涉嫌強姦的指控,並結束一切調查,但暫時未能離開大使館。英國警方表明,因他曾違反保釋令,若踏出大使館外,會即時被捕。阿桑奇的律師表示,會替他向法國尋求政治庇護。

自2012年6月,阿桑奇一直匿藏在厄瓜多爾駐英國大使館,近5年來,從未踏出大使館半步。

現年45歲、澳洲籍的阿桑奇,涉及在瑞典的案件,追溯到2010年,被兩名女子指控性侵、強姦,由於擔心一旦被捕,或會引渡到瑞典,甚至進一步引渡到美國,就其創辦的維基解密公開了美國政府的機密文件受審,於是向厄瓜多爾尋求庇護。

阿桑奇涉及的其中兩項性侵指控,追溯期在兩年前屆滿,瑞典方面當時已中止調查。至於餘下的一項強姦指控,瑞典的首席檢察官去年獲准進入厄瓜多爾駐英國大使館,向阿桑奇問話。

據報阿桑奇當時提交了與其中一名女事主的手機短訊,證明兩人之間的關係屬自願。檢察部門到周五宣布中止一切調查,當局指阿桑奇千方百計,逃避瑞典及英國法律部門,評估在可見將來,沒可能執行引渡,決定中止調查、撤銷拘捕令。

但若阿桑奇在2020年,亦即涉嫌強姦案的追溯期屆滿前再到瑞典,當局或重新調查。消息公布後,阿桑奇在網上發放一張最新相片。代表律師引述阿桑奇稱,終於來到這一步,感到高興。律師又透露,會向法國新任總統馬克龍尋求政治庇護。

撤銷拘捕令是否代表阿桑奇重獲自由,可以即時離開大使館呢?英國警方稱,阿桑奇由於在2012年棄保,若踏出大使館,會被拘捕,但承認阿桑奇涉及案件的嚴重性已經降低。

