瑞典警察被指粗暴對待中國遊客事件出現不同版本

今年年初接連有中國遊客因為航班延誤,而在外國機場唱國歌維權,被內地官媒批評指他們隨便在外國呼喚祖國幫忙,是扭曲愛國主義,當時輿論亦指中國政府終於學會幫理不幫親。不過近日數名中國遊客聲稱自己在瑞典入住酒店不成,而被當地警察毆打,更被抬往墳場,他們即時得到中國駐瑞典使館力撐,更向瑞典當局提出嚴正交涉,但隨著更多細節經當地媒體曝光,發現原來事件並不完全是事主所聲稱的版本。

一段中國遊客被瑞典警察抬離酒店的片段最近在網上熱傳,首先報道事件的是《環球時報》,報道指姓曾的事主及父母本月2日凌晨抵達斯德哥爾摩一間酒店,但職員指他們預計在下午兩點入住,即使曾先生指60多歲的父母年紀大且身體不好,加上室外天氣寒冷,希望職員容許他們付費於酒店大堂休息,豈料職員驅趕他們離開以及報警。

曾先生指警察到場後強行抬走他們丟到室外,又持槍驅散圍觀的人,及試圖搶奪曾先生的手機,即使他患心腦血管疾病的父親當場病發,警方都只是旁觀。

直至警車到來,便帶他們到一個漆黑的路口,然後離開。曾先生指他們被丟棄的地方距離市區數十公里,是一座墳場,四周更傳來動物的嚎叫,最終幸得路人幫助,他們才能返回市區。

曾先生又指警察曾毆打他的父母,又展示父親有瘀傷的照片。

事發後內地輿論批評瑞典方面做法粗暴惡劣,並迅速上升到外交層面,中國駐瑞典使館表示高度關注,和瑞典提出嚴正交涉。

不過當瑞典媒體《晚報》發放更多途人拍攝的片段時,事件出現逆轉。

曾先生跌倒時,警察冷靜地後退一步,曾家三口伏在地上呼喊時,圍觀的人不多,警察亦沒有持槍驅趕。

至於被曾生先稱作墳場的地方,其實是著名旅遊景點”林地公墓”,距離酒店車程只有八分鐘,附近有地鐵站及巴士站,教堂亦是24小時開放。

新片段曝光之後,內地網絡輿論轉為一面倒批評,而曾先生再向《環球時報》開腔,承認酒店曾經容許他們一家在大堂休息,但當曾先生在酒店附近帶一位同樣流落街頭的中國女留學生回酒店,工作人員便要求他們離開。

曾先生承認,他撲在地上並高叫瑞典警察殺人,是試圖吸引路人注意,控訴警察的作為。

對於事件,瑞典警方表示已經交予專門的檢察官進行獨立調查,不過就沒有回應中方要求,通報調查進展。

中國外交部發言人就在星期一的例行記者會上,指瑞典的做法不符合外交慣例與國際通行的做法。

