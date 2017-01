By

【KTSF 游瑋珊報導】

南加州近墨西哥邊境地區自大除夕起發生超過250次小型地震。

地震主要發生在Brawley地震帶的南端,最強的一次達3.7級,震央在洛杉磯東南約170哩的Brawley鎮附近。

由於Brawley地震帶所在的區域也是San Andreas和Imperial斷層連接的位置,而這兩處斷層均有可能產生具破壞力的地震,該區的地質活動一向備受關注。

