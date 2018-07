By

【i-CABLE】

大家平常有沒有上網購買一些名牌化妝品呢?那可能要小心,因為就算是正貨名牌包裝,內裡裝著的都可能是一些假貨。

中國網上代購名牌化妝品做到成行成市,看上去包裝精美,但其實真假難分,令人防不勝防。

蘇州警方日前就破獲一單網售假化妝品的案件,涉及的都是大牌子,一共有15萬件假貨,而這些假貨全部都是自家製。

商家會在廣東買入一些散裝香水,入貨價是1,000元(人民幣)一桶,每桶有幣5升。如果把這些香水注入容量5毫升的香水樽,每樽的成本是1元,再用香料、香精加工,加上來每樽香水的成本都只是7、8 元。但不法商家就用300多元一套的正貨價錢出售,利潤極高。

有專家建議把微商納入電子商務法規範範圍,防止再有人在社交平台賣假貨。

