By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運(BART)今年初接連發生集體搶劫乘客的案件,有乘客提出訴訟,控告捷運。

灣區捷運今年3月和4月發生幾宗童黨上車,搶劫乘客的案件。

6名被打和被搶劫的捷運乘客提出民事訴訟,控告捷運沒有保護乘客安全,其中3名原告人今年4月22號乘坐捷運時,在奧克蘭市Coliseum站遇襲,幾十名少年男女湧上車,搶劫以及毆打車上乘客。

捷運表示,捷運警方在有限的人手資源下,盡力保護乘客。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。