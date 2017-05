By

【KTSF】

麻省一輛SUV多功能車週三在一個室內汽車拍賣場突然加速向前衝,撞上多人,造成3人死亡,9人受傷。

事發於Billerica市的LynnWay汽車拍賣場,當時拍賣場一名七旬僱員身處一輛2008年Jeep Grand Cherokee中,汽車突然加速向前衝,沿路撞上多人。

事件造成一男兩女死亡,9人受傷,其中兩人有生命危險,肇事老翁無須送院治療。

