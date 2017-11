By

【i-CABLE】

緬甸若開邦爆發羅興亞難民危機以來,國務資政昂山素姬首次視察當地,她呼籲各方和平共處,承諾政府會協助居民。 昂山素姬乘坐軍方直升機前往羅興亞人聚居地,衝突最嚴重的北部地區孟都視察村莊,官方電視台的影片看到昂山素姬與官員、穆斯林領袖和居民傾談,呼籲各方避免衝突,和平共處,強調政府會協助居民。 今次是她自二零一五年帶領全國民主聯盟勝出大選後,首次到訪若開邦,緬甸政府軍及羅興亞人八月底開始,在若開邦持續衝突,引發人道危機,聯合國官員稱為種族清洗。 在接壤孟加拉邊境,繼續有大批羅興亞人逃難往鄰國,至今已有超過六十萬人前往孟加拉,單在過去一日,就有超過四千人,昂山素姬被指沒有為羅興亞人發聲,縱容軍方殺戮後,發表全國演說,譴責暴力行為,強調政府會安置難民。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。