By

【KTSF】

舊金山列治文區週五早上發現可疑包裹,警方要傳召炸彈小組到場調查,並呼籲公眾暫時避免到該區。

警方於早上8時50分接獲舉報,指Geary大道夾23大街附近出現可疑包裹。

警方已封鎖附近地區,交通估計會出現延誤。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。