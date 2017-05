東灣爆連環汽車縱火案 7輛汽車付之一炬

By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣有4個城市本週發生多宗連環汽車縱火案,週五早上再發生兩宗,當局呼籲民眾提供線索,希望儘快拘捕疑犯。

週五早上的兩宗汽車縱火案是在Lafayette市和Walnut Creek市發生,計入這兩宗新案件,同類案件迄今已發生7宗。

週四凌晨大約3時半,在東灣Brentwood市Hollowbeook Court 1156號,消防局接報指一輛汽車在民宅前的車房外著火,而同一時間,在起火地點距離不夠一英里,另一輛停泊在民宅外的小型貨車同樣起火,並無傷亡報告。

而在週三,Walnut Creek市和Lafayette市已發生兩宗汽車縱火案,週一在Martinez市有一宗,所有起火位置都位於民宅附近。

消防局發言人懷疑,本週集中在Contra Costa縣的東部的連環汽車縱火案,與本年初的縱火案有關連,當時有至少十輛汽車被人縱火,但當局沒有透露確實的數字。

當局呼籲任何人士如果有相關的消息或影片,請致電Contra Costa縣縱火案舉報熱線,電話:1(866) 50-ARSON。

