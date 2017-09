By

【KTSF 陳令楠報導】

灣區再有一間Costco遇劫,這次在東灣Hayward市。

警方指,週三早上10時許,3名疑犯進入位於Hesperian大道28505號的Costco,用工具打爛珠寶飾櫃,並劫走部分珠寶。

店舖保安試圖攔截疑犯,但他們逃脫並駕車逃走,警方稱,疑犯駕駛的是一部灰色四門的豐田Corolla汽車。

警方正在調查這宗案件是否與早前發生在東灣Danville、Concord、中半島Foster City、與北灣Novato的偷竊與搶劫案有關。

