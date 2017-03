By

【KTSF】

北灣Vacaville市一間Walgreens分店早前被人偷走總值4,000元的化妝品,警方公開兩名女疑犯的照片,希望公眾提供消息,協助破案。

警方稱,案發於Alamo Drive的Walgreens分店,涉案有4名匪徒,但警方公開的照片只有兩名女疑犯,而後者涉嫌在Concord市一間Walgreens分店也犯下類似罪行,警方相信是同一班人所為。

在Concord市的高買案中,店員曾與兩名女疑犯對質,後者成功駕駛一輛棗紅色Chevrolet Impala汽車逃脫。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡警方,電話:(707) 469-4814。

