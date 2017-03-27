辛辛那提夜店槍擊案一死15傷 槍手仍在逃

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【KTSF 劉開平報導】

辛辛那提一家夜總會週日凌晨發生槍擊案，一人死亡，15人受傷，警方還沒有抓到嫌犯，但排除是恐怖襲擊事件。

辛辛那提警察局長說，槍擊事件發生在凌晨大約1點半，當時夜總會裡面有200多人，非常擁擠，突然爆發出槍聲，人們紛紛逃命，現場一片混亂。

經過初步調查，發現槍擊發生之前不久，有幾個人在夜總會發生爭吵，一言不合，拔槍就射，造成一人死亡。

死者是27歲的O’Bryan Spikes，另外還有15人受傷，重傷的人都送到醫院治療，其中一人傷勢嚴重，有生命危險，而一些受輕傷的人，包紮後已經回家，警方相信開槍的不止一個人。

這家夜總會的名字是Cameo，過去也曾經發生過治安事件，所以夜總會特別聘請了4名警察維持安全，兩名警察在大門口，兩名在停車場。

警方說，警察只負責夜總會外面的治安，裡面的治安由夜總會自己負責，而所有進入夜總會的人，都必須接受安全檢查，應該是不可能把槍枝或其它武器帶到夜總會裡面，作案的人如何把槍帶進去，現在還在調查。

警方還沒有抓到嫌犯，但分別約談現場的人。

今年到目前為止，全美各地一共發生了71起向人群開槍的事件，辛辛那提的這次開槍事件是其中傷亡最嚴重的一次。

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