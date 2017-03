辛辛那提夜店槍擊案一死15傷 槍手仍在逃

By

【KTSF 劉開平報導】

辛辛那提一家夜總會週日凌晨發生槍擊案,一人死亡,15人受傷,警方還沒有抓到嫌犯,但排除是恐怖襲擊事件。

辛辛那提警察局長說,槍擊事件發生在凌晨大約1點半,當時夜總會裡面有200多人,非常擁擠,突然爆發出槍聲,人們紛紛逃命,現場一片混亂。

經過初步調查,發現槍擊發生之前不久,有幾個人在夜總會發生爭吵,一言不合,拔槍就射,造成一人死亡。

死者是27歲的O’Bryan Spikes,另外還有15人受傷,重傷的人都送到醫院治療,其中一人傷勢嚴重,有生命危險,而一些受輕傷的人,包紮後已經回家,警方相信開槍的不止一個人。

這家夜總會的名字是Cameo,過去也曾經發生過治安事件,所以夜總會特別聘請了4名警察維持安全,兩名警察在大門口,兩名在停車場。

警方說,警察只負責夜總會外面的治安,裡面的治安由夜總會自己負責,而所有進入夜總會的人,都必須接受安全檢查,應該是不可能把槍枝或其它武器帶到夜總會裡面,作案的人如何把槍帶進去,現在還在調查。

警方還沒有抓到嫌犯,但分別約談現場的人。

今年到目前為止,全美各地一共發生了71起向人群開槍的事件,辛辛那提的這次開槍事件是其中傷亡最嚴重的一次。

