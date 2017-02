北韓使館秘書疑涉金正男案 警指女疑犯曾受訓行兇

By

北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞被殺案,涉嫌與案件有關的北韓人增至8人,包括北韓大使館一名高層官員,以及一位北韓的航空公司職員。警方又披露更多案件細節,指兇徒受過訓練,徒手使用毒液行兇,相信事件並非惡作劇。

警方在記者會披露更多案發經過的細節,指兩名女疑犯明顯受過訓練,徒手使用有毒液體行兇。

警方又指她們訓練有素,曾在商場練習如何下手,相信事件並非惡作劇,已申請延長扣留兩人調查。

不過北韓駐當地大使館質疑若液體有毒,兩名女疑犯亦應中毒身亡,認為警方說法不合理。警方表示未能確認事件是否與北韓政府有關,但確實有多名北韓人懷疑涉及案件。

根據警方資料,該名37歲高麗航空職員上月底入境馬來西亞,另一人是在北韓駐當地大使館任職二等秘書的玄光聖。

英國《每日電訊報》引述馬來西亞保安官員消息稱,兩人目前藏身大使館內,玄光聖更是案件主謀。但二等秘書享有外交豁免權,即使確認有罪,警方不能強行進入大使館逮捕玄光聖,馬來西亞政府亦可能無法拘留或控告他。

警方已要求大使館讓他們向兩人,以及另一名懷疑涉案的北韓人問話,否則將發出拘捕令。至於其餘涉案的5名北韓人,一人被扣留,另外4人相信已返回平壤。

