金正男被殺案兩女子被控謀殺 如罪成可判死刑

By

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男在吉隆坡機場被殺案,兩名女疑犯被控謀殺,週三提堂。一旦罪成,會被判處死刑。

兩名女疑兇鎖上手銬,穿上避彈衣,押解到法庭提堂。現場部署多名特警,提供全方位保護。兩名女被告分別是28歲、來自越南的段氏香,以及25歲印尼籍的艾莎。她們被控上月13日,聯同另外四名在逃不知名人士,在吉隆坡國際機場謀殺一名北韓籍男子。兩人在庭上均表示明白控罪內容。

控方要求法官給予多些時間調查,等候更多驗屍報告,並提出在更高級別法院處理。法官接納要求。案件押後至4月13日再審。兩名被告一旦罪成,會判處死刑。至於另一名被捕的47歲北韓籍男子李鍾哲,馬來西亞檢察部門稍後提出起訴。

初步驗屍顯示,金正男是被 VX 神經毒劑殺害。馬來西亞衛生部長表示,金正男遇襲後有30多人,包括兩名女被告、被捕的北韓男子及醫護人員曾接觸他,但他們均沒有中毒跡象。

由北韓前常駐聯合國副代表李東日率領的代表團,星期二抵達馬來西亞後,已與當地官員會面,要求移交遺體。但衛生部表示要先等候死者家屬到當地,鑑定死者身份後,才可認領遺體。

