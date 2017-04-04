敘利亞市鎮疑遭毒氣攻擊 至少58人亡包括小童

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【i-CABLE】 敘利亞北部一個市鎮懷疑遭到毒氣攻擊，至少58人死亡，逾200人受傷，死者包括多名兒童，反對派批評是政府軍所為，但敘利亞政府否認。

大批傷者送到醫療中心救治，敘利亞人權監察引述醫護人員指，不少人出現呼吸和步行困難，口吐白沫等中毒徵狀。

事發在北部伊德利卜省一個市鎮，當地清晨6時半左右，有目擊者聲稱，見到有戰機空投毒氣炸彈，當時不少人仍然熟睡，來不及走避，中毒身亡。

數小時後當地的醫院亦遭到空襲，一度阻礙救援進度，部份傷者送到土耳其救治，伊德利卜省長期由反對派控制，經常遭到空襲，反對派直指是敘利亞政府軍所為，但敘利亞軍方消息就否認曾使用化武。

俄羅斯國防部亦否認和事件有關，總統普京和土耳其總統埃爾多安通電話，埃爾多安指化武攻擊不可接受，二人又重申敘利亞各方應遵守年初於哈薩克達成的停火協議。

事件正值歐盟和聯合國即將於比利時布魯塞爾舉行會議，商討敘利亞前途問題，歐盟外交事務主管莫蓋里尼形容事件可怕，指敘利亞政府的首要責任，應該是保護人民，非攻擊人民，法國外長就要求聯合國安理會召開緊急會議，追究相關責任。

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