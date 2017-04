敘利亞市鎮疑遭毒氣攻擊 至少58人亡包括小童

By

【i-CABLE】 敘利亞北部一個市鎮懷疑遭到毒氣攻擊,至少58人死亡,逾200人受傷,死者包括多名兒童,反對派批評是政府軍所為,但敘利亞政府否認。

大批傷者送到醫療中心救治,敘利亞人權監察引述醫護人員指,不少人出現呼吸和步行困難,口吐白沫等中毒徵狀。

事發在北部伊德利卜省一個市鎮,當地清晨6時半左右,有目擊者聲稱,見到有戰機空投毒氣炸彈,當時不少人仍然熟睡,來不及走避,中毒身亡。

數小時後當地的醫院亦遭到空襲,一度阻礙救援進度,部份傷者送到土耳其救治,伊德利卜省長期由反對派控制,經常遭到空襲,反對派直指是敘利亞政府軍所為,但敘利亞軍方消息就否認曾使用化武。

俄羅斯國防部亦否認和事件有關,總統普京和土耳其總統埃爾多安通電話,埃爾多安指化武攻擊不可接受,二人又重申敘利亞各方應遵守年初於哈薩克達成的停火協議。

事件正值歐盟和聯合國即將於比利時布魯塞爾舉行會議,商討敘利亞前途問題,歐盟外交事務主管莫蓋里尼形容事件可怕,指敘利亞政府的首要責任,應該是保護人民,非攻擊人民,法國外長就要求聯合國安理會召開緊急會議,追究相關責任。

