【i-CABLE】

印尼首都雅加達東部接連發生炸彈爆炸,至少兩死四傷,死者包括懷疑引爆炸彈的兇徒。

目擊者拍到的片段,傷者被抬走治理,事發在晚上約九時,印尼警方指,雅加達東部一個巴士站附近接連發生兩次爆炸,目擊者稱爆炸相隔五至十分鐘。

