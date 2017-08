By

【KTSF 崔凱橋報導】

警方週一早上就灣區捷運(BART)兩宗襲擊案,發放男疑犯的相片,呼籲民眾提供消息。

警方指照片中的男子,涉嫌在8月3日使用金屬物件,襲擊及拳打腳踢一名乘客,兩日後,男疑犯在Embarcadero站揮拳攻擊另一名乘客的臉部,兩名受害人均表示,並不認識疑犯。

警方認為男疑犯有機會再次犯案,呼籲民眾提供線索。

此外,灣區捷運今年的罪案率顯著上升,根據捷運當局截至今年6月的數字,搶劫案較上年上升了35%,不過因犯罪而被拘捕的人數則下降了23%。

