By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠六福珠寶行上月初發生搶劫案,警方週五公開閉路電視片段,以及涉案疑犯的照片。

警方表示上月3號中午12點半,一名持槍歹徒闖進位於Grant街800號地段的珠寶行,推倒一名員工在地上,然後用槍指嚇其他員工。

歹徒用錘子打爛飾櫃,企圖搶走裡面的黃金和鑽石首飾,不過最後都沒有偷走任何財物。

匪徒事後徒步離開現場,警方表示涉案疑犯是一名20到25歲男子。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。