男子涉潛入柏克萊加大體育設施 偷走手機錢包

【KTSF 劉瑩報導】

加大柏克萊分校校園警方發放照片,尋找上週涉嫌在校園一娛樂體育設施內,盜取他人手機及錢包的疑犯。

事發在本月16日下午6點03分,案發現場位於Bancroft Way 2301號路段。

根據警方的消息,疑犯潛入一棟健身設施內,盜取多件物品,被一名女僱員撞見後,疑犯威脅她,聲稱自己持有槍械。

由於擔心自己的安危,該名女僱員讓疑犯離開該棟建築,其後疑犯向Bancroft Way西面逃去。

警方接報趕赴現場搜索該區域,但並無所獲。

疑犯被形容為一名中年非洲裔男子,案發時頭戴有紅色邊緣的海軍帽,穿白色T恤,外罩藍色格子法蘭絨襯衫,白色網球鞋以及深色褲子。

任何人如有線索,請和加大警局罪案調查科聯繫,電話:(510) 642-0472。

