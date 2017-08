By

【KTSF 崔凱橋報導】

聯邦調查局(FBI)正在通緝一名涉嫌搶劫幾間舊金山銀行的連環搶劫犯。

懷疑涉案的一名白人男子,涉嫌從5月到上週六搶劫共6間富國銀行分行。

聯調局稱,疑犯在搶劫時曾向銀行職員威脅稱自己攜帶武器。

聯調局已懸紅3,000元緝拿這名疑犯。

