灣區捷運(BART)Richmond車站週四凌晨發生涉及警員的槍擊案,一名疑犯中槍受傷。

事發於凌晨12時半左右,地點在Nevin大街1700號的車站附近。

捷運警員接報,指有一名男子與他人發生衝突後,持槍離開車站,警員到場後很快找到該名男子,警員上前與其接觸,結果演變成警員開槍事件。

警方已起回疑犯的手槍,稍後列治文市警方稱,疑犯的確被警員開槍擊中,已立即送院接受手術治療。

警方尚未披露案發的細節,暫時未知觸發警員開槍的原因,案中並沒有警員受傷。

