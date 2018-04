By

【KTSF】

東灣Hayward捷運BART站週三晚發生槍擊案,導致車站關閉數小時。

根據警方消息,事發在週三晚7點28分,捷運警方起初表示,有Hayward警員開槍,Hayward警方隨後澄清,警員沒有開槍,並表示一名男子在捷運站內,向他們其中一名警員開槍。

事件中無人受傷,並無危害公眾安全,警方已拘捕一人。

當時捷運關閉Hayward捷運站,所有列車不停該站,並提供接駁巴士,在凌晨12點半,當局重開Hayward站,週四會如常營運。

