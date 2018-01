東灣男子駕失車釀致命車禍 遇害兩女童是遠房親戚

By

【KTSF】

東灣Antioch市上週三發生一宗致命交通意外,一名男子涉嫌駕駛一輛偷來的輕型卡車,被警方追截時撞上另一輛汽車,導致該輛汽車內的兩名女童喪命,駕車的母親重傷,涉案男子的母親稱,兒子與遇害女童是遠房親戚,是她們的表哥。

涉案的23歲男子Noe Saucedo當天駕駛一輛偷來的輕型卡車,在Anticoch市一條公路行駛,期間有警員發現他正在駕駛失車,於是尾隨追截,Saucedo見狀駛出公路,疾駛衝過紅燈,撞上女童乘坐的汽車。

4歲女童Lenexy Cardoza當場喪命,2歲女童Camila Cardoza在數天後也傷重不治。

涉案男子的母親Martina Longoria說,他兒子與兩名死者是遠房表親,她懇求死者的家人能夠原諒兒子的過錯。

檢控當局已向Saucedo起訴謀殺罪。

死者家人已在眾籌網站GoFundMe.com成立專頁,有意捐款的人士,請瀏覽:https://www.gofundme.com/lenexy-abigail-cardoza

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。