【KTSF 陶璟樂報導】

被指控於6月涉嫌綁架中國訪問學者章瑩穎的Brendt Christensen,週二被控另一項控罪。

美國聯邦大陪審團對本案嫌犯Brendt Christensen追加控罪 ,以”綁架致死罪”起訴他。

如該罪名成立,嫌犯將面臨最高死刑的懲罰。

根據聯邦代理檢察官Patrick Hansen稱,檢方向大陪審團提出的證據顯示,Christensen是蓄意殺害章瑩穎,並致其死亡。

章瑩穎的遺體目前仍下落不明。

Brendt Christensen於今年6月30日被捕,辯方原本3位律師一個月前向法庭遞交了退出辯護的請求,法庭已經批准,法庭指派了替代的公訴律師,並確認本案在明年2月27日開審。

