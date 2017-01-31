殺害隋景祿兇嫌首次出庭 被控謀殺等罪（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

涉嫌殺害隋景祿的疑犯 Christopher Ellebracht 被逮捕後今天首次出庭。38歲的疑犯 Christopher Ellebracht 今天穿著粉紅色獄服，黑色背心，帶著手銬出庭，神情鎮定，他被控謀殺、因財務虐待長者及偽造罪。

檢控官 Carolyn Powell 表示，他們掌握了足夠證據證明Ellebracht就是兇手，對Cupertino失去一位好市民感到痛心，”隋先生死於他人之手，那個人就是 Christopher Charles Ellebracht，庫市和聖縣失去一位好公民，我們的心與他所在的社區，特別是他所愛的家人同在。”

Cupertino 副市長浦仲辰今天也有到法庭聽審，他說，”是一個可怕悲劇，我想對社區來說這是一個非常不當行為，我們希望嫌犯接受審判，我來這裡就是要確保社區有跟進案件的第一個程序。”

浦仲辰說，隋景祿20多年前就已成為 Cupertino 首位華裔學區委員，而自己五、六年前才開始踏上政途，雖然沒有跟隋景祿有過直接接觸，但他也認為隋景祿是華裔參政的一個典範，對社區有深遠影響。

法官今天徵求控辯雙方律師的意見後，同意將認罪答辯時間押後。

檢察官表示，關於案件的詳情還需要花時間去了解，而下次出庭時間是2月23日。

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