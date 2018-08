By

有關舊金山警方在SoMa區一個失蹤男人的家中發現無頭屍體一案,當局發現案中一名疑犯曾經使用失蹤男人的轉賬卡,購買一輛寶馬二手車,此外他也曾經僱用一隊危險物料人員清理那間屋。

法庭文件指出,其中一名涉案人Lance Silva,涉嫌在6月1日,在Newark一間車行,用失蹤者Brian Egg的轉賬卡,買了一架二手寶馬汽車。

警方向車行東主展示Egg的照片時,車行東主說買車的不是他,但當看到Silva的照片時,卻說這個比較像他。

Silva承認自己開寶馬汽車,但就否認用虛假身份買車,不過警方在他身上發現Egg的轉帳卡和買車的文件。

