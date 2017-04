涉Facebook上載殺人片段 疑兇吞槍自殺亡

By

涉嫌週日在街上隨機槍殺俄亥俄州一名退休長者,然後把過程上載社交網站Facebook的一名男子,週二早上在賓夕法尼亞州吞槍自殺斃命。

賓州警方表示,週二早上在Erie縣發現涉案男子Steve Stephens的汽車,州警試圖截停汽車時,雙方展開一輛短暫追逐,接著Stephens拿出手槍開槍自殺。

37歲的Stephens涉嫌週日在克利夫蘭市街頭,隨機選了74歲退休長者Robert Godwin Sr.,再開槍射殺他,Godwin膝下有10名子女,當時剛與家人慶祝復活節,無辜淪為槍下亡魂。

Facebook表示,Stephens週日先在Facebook宣布其殺人大計,兩分鐘後上載殺害Godwin的片段,數分鐘後他使用直播功能承認殺人。

警方尚未確定Stephens行兇的動機,但他在視頻中曾提及他因為賭博輸掉身家,而且與女朋友關係變差,婚事也告吹,但沒有透露原因。

Stephens兩年前申請破產,他的工作卻是協助年輕人尋找工作和培養職業技能,他受僱的輔導中心曾對他進行背景調查,但沒有任何異常的發現。

Stephens在視頻中曾說他殺了13人,但警方調查後相信Godwin是唯一受害人。

