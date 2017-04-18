涉Facebook上載殺人片段 疑兇吞槍自殺亡

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涉嫌週日在街上隨機槍殺俄亥俄州一名退休長者，然後把過程上載社交網站Facebook的一名男子，週二早上在賓夕法尼亞州吞槍自殺斃命。

賓州警方表示，週二早上在Erie縣發現涉案男子Steve Stephens的汽車，州警試圖截停汽車時，雙方展開一輛短暫追逐，接著Stephens拿出手槍開槍自殺。

37歲的Stephens涉嫌週日在克利夫蘭市街頭，隨機選了74歲退休長者Robert Godwin Sr.，再開槍射殺他，Godwin膝下有10名子女，當時剛與家人慶祝復活節，無辜淪為槍下亡魂。

Facebook表示，Stephens週日先在Facebook宣布其殺人大計，兩分鐘後上載殺害Godwin的片段，數分鐘後他使用直播功能承認殺人。

警方尚未確定Stephens行兇的動機，但他在視頻中曾提及他因為賭博輸掉身家，而且與女朋友關係變差，婚事也告吹，但沒有透露原因。

Stephens兩年前申請破產，他的工作卻是協助年輕人尋找工作和培養職業技能，他受僱的輔導中心曾對他進行背景調查，但沒有任何異常的發現。

Stephens在視頻中曾說他殺了13人，但警方調查後相信Godwin是唯一受害人。

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