女子中刀棄置東灣荒郊送院不治 男疑犯稱是自衛出手

By

【KTSF】

東灣Livermore市外圍早前有一名19歲女子被發現浴血荒郊,送院後不治,警方拘捕一對涉案男女,男疑犯在拘留所接受媒體訪問時稱,他無意殺害她,他出手是因為她用手肘撞他,在盛怒下錯手將她殺害。

19歲男疑犯Daniel Gross聲稱,他是出於自衛才出手,但他卻沒有詳細解釋,為何Lizette Cuesta會身中多刀,被棄置在Livermore市郊的路旁。

Gross接受KTVU電台訪問時稱,他與Cuesta和Leonardo同在Tracy市一間快餐店工作,他說當晚他在未婚妻Melissa Leonardo的車從座,與Cuesta發生性行為,Leonardo則負責駕車。

當晚他們3人都有吸食大麻,而在發生性行為時,Cuesta同意被黃色繩索綁著雙手。

阿拉米達縣警調查員在發現Cuesta的地點,已起回一條繩索,控方已向Gross和25歲的Leonardo起訴謀殺罪。

警方表示,Cuesta中刀後,被人棄置在荒野,她曾負傷爬行約100碼,並在嚴寒中掙扎了數小時,至凌晨2時左右,有人駕車路過發現她,立即報警求助。

Cuesta送院搶救期間,臨死前向警方供出傷害她的人。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。