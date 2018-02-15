女子中刀棄置東灣荒郊送院不治 男疑犯稱是自衛出手

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【KTSF】

東灣Livermore市外圍早前有一名19歲女子被發現浴血荒郊，送院後不治，警方拘捕一對涉案男女，男疑犯在拘留所接受媒體訪問時稱，他無意殺害她，他出手是因為她用手肘撞他，在盛怒下錯手將她殺害。

19歲男疑犯Daniel Gross聲稱，他是出於自衛才出手，但他卻沒有詳細解釋，為何Lizette Cuesta會身中多刀，被棄置在Livermore市郊的路旁。

Gross接受KTVU電台訪問時稱，他與Cuesta和Leonardo同在Tracy市一間快餐店工作，他說當晚他在未婚妻Melissa Leonardo的車從座，與Cuesta發生性行為，Leonardo則負責駕車。

當晚他們3人都有吸食大麻，而在發生性行為時，Cuesta同意被黃色繩索綁著雙手。

阿拉米達縣警調查員在發現Cuesta的地點，已起回一條繩索，控方已向Gross和25歲的Leonardo起訴謀殺罪。

警方表示，Cuesta中刀後，被人棄置在荒野，她曾負傷爬行約100碼，並在嚴寒中掙扎了數小時，至凌晨2時左右，有人駕車路過發現她，立即報警求助。

Cuesta送院搶救期間，臨死前向警方供出傷害她的人。

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