紐約時代廣場汽車撞人少女亡 司機被控謀殺

週四在紐約時代廣場駕車撞向人群的一名男子,已被當局起訴一項謀殺罪和20項企圖謀殺罪,檢控官週五在庭上透露,被告說他想”殺掉所有人”,並說在場的警員應該向他開槍制止他。

涉案的26歲男子Richard Rojas週五出席過堂聆訊,沒有對控罪提出答辯,其律師也沒有反表評論,被告定於下週再出庭應訊。

控罪書指出,Rojas在事發後對警員說,他想”殺掉所有人”,警員應該向他開槍制止他,他說曾吸食沾了迷幻藥PCP的大麻。

Rojas週四駕車從Bronx駛至時代廣場,然後加速撞向正在行人路上的人群,在撞倒20多人後,汽車剷上鋼欄才停下。

來自密歇根州的18歲少女Alyssa Elsman在事故中身亡,她的13歲妹妹也受傷,22名傷者中,有4人情況危殆。

Rojas據報是退役海軍,曾有多次醉駕紀錄。

