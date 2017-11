By

【KTSF 林佩樺報導】

灣區捷運(BART)警方表示,針對日前引起嘩然,在捷運上辱罵、攻擊亞裔乘客的男子,警方已經確定身分 ,亞裔受害人也表示,不打算提告。

相關片段在網上引起極大回響,已經超過100萬的點擊量。

事發在上週一晚10時10分,一列前往東灣Warm Springs車站的捷運車廂上,一名白人男子用粗口辱罵亞裔男乘客,表示討厭華人,又叫他“中國佬”,聲稱要將他打倒在地上,更兩次出手襲擊亞裔男子,其中一次更甩了男子巴掌。

受害的亞裔男乘客表示,並沒有打算提告。

警方表示已經掌握嫌犯的姓名和資訊,並會使用法律手段,讓他再也無法使用搭乘捷運列車。

