舊金山華埠婦人被搶手袋 賊匪開槍後逃脫

【KTSF 陳嘉琪報導 】

舊金山華埠人來人往的Stockton街,週三下午 一名非洲裔男子企圖搶走一名華裔女子的手袋,在過程中,匪徒更開了一槍,大批趕到現場協助的市民聽到槍聲都大吃一驚。

警方表示,案發在華埠Stockton街近華盛頓街,大約在富國銀行對開行人路的位置。

週三日下午約2時45分,一名20多歲的非洲裔男子從一架汽車上下來,企圖搶走年約56歲華裔女子的手袋。

事主當時不肯放手,一直與賊人糾纏,賊人更襲擊事主,一名剛剛在附近旅行社的華裔阿伯隨即上前協助制伏賊人。

燒臘店東主謝小姐說:”我在賣東西,但我聽到有人叫 “捉住他”,”捉住他”,整條街的人都在叫,很齊心,我就跑出去,我見到前方在捉一個人,我就跑過去幫忙,但我跑到去,那個伯伯捉住那個賊,已經開了槍,我們全部停下來,不可以在追了,我們估不到他有車接應,一上車他就走了。”

當聽到有人大叫呼救的聲音,附近的商戶及市民都來幫忙,更一度成功制伏匪徒,不過他們萬萬無想到,匪徒身上有一把槍。

有目擊者說:”因為我們這裡比較亂,我都會有支胡椒噴霧,我本來想衝出去噴他,誰知道後來阿姨被他拉跌了,大叔就一直拉著賊人到這裡,賊人就在口袋中拉了支槍出來,拿出手槍,向著地下開了一槍,我見到他拿手槍,我就不敢走過去了。”

目擊者說:”我很近,我已經跑到很近,(他是向地上開?不是向人?)看不到,因為他開槍的時候,那個伯伯用手一擋,擋開他把槍,就不知道向那個方向開。”

目擊者指,一輛汽車從旁接應,賊人開槍後便上車逃走,事件中無人中槍。

事主頭部及頸部受傷,送院治理。

警方指,事發後無人即時報警,是剛剛有警車經過才有目擊者向警員報告,亦感謝見義勇為的好心人。

警方亦再一次呼籲市民,在街上行走的時候,不要只顧用手機。

中央警局分局巡警馬警員說:”你不要在街上拿著電話,看著電話,要看著旁邊有什麼人,舊金山有很多被人搶電話,因為他們只顧看電話,最重要是,要看電話,要找一個安全的地方,不要站在街上望住電話,一行過,就有人可以搶,很容易一下就沒有了。”

舊金山市長麥法恩亦知道今次事件,他表示,不幸中之大幸是無人中槍,他亦承諾在他任期內,會盡力聘請更多警員,保障市民的安全。

