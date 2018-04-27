舊金山華埠婦人被搶手袋 賊匪開槍後逃脫

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【KTSF 陳嘉琪報導 】

舊金山華埠人來人往的Stockton街，週三下午 一名非洲裔男子企圖搶走一名華裔女子的手袋，在過程中，匪徒更開了一槍，大批趕到現場協助的市民聽到槍聲都大吃一驚。

警方表示，案發在華埠Stockton街近華盛頓街，大約在富國銀行對開行人路的位置。

週三日下午約2時45分，一名20多歲的非洲裔男子從一架汽車上下來，企圖搶走年約56歲華裔女子的手袋。

事主當時不肯放手，一直與賊人糾纏，賊人更襲擊事主，一名剛剛在附近旅行社的華裔阿伯隨即上前協助制伏賊人。

燒臘店東主謝小姐說：”我在賣東西，但我聽到有人叫 “捉住他”，”捉住他”，整條街的人都在叫，很齊心，我就跑出去，我見到前方在捉一個人，我就跑過去幫忙，但我跑到去，那個伯伯捉住那個賊，已經開了槍，我們全部停下來，不可以在追了，我們估不到他有車接應，一上車他就走了。”

當聽到有人大叫呼救的聲音，附近的商戶及市民都來幫忙，更一度成功制伏匪徒，不過他們萬萬無想到，匪徒身上有一把槍。

有目擊者說：”因為我們這裡比較亂，我都會有支胡椒噴霧，我本來想衝出去噴他，誰知道後來阿姨被他拉跌了，大叔就一直拉著賊人到這裡，賊人就在口袋中拉了支槍出來，拿出手槍，向著地下開了一槍，我見到他拿手槍，我就不敢走過去了。”

目擊者說：”我很近，我已經跑到很近，（他是向地上開？不是向人？）看不到，因為他開槍的時候，那個伯伯用手一擋，擋開他把槍，就不知道向那個方向開。”

目擊者指，一輛汽車從旁接應，賊人開槍後便上車逃走，事件中無人中槍。

事主頭部及頸部受傷，送院治理。

警方指，事發後無人即時報警，是剛剛有警車經過才有目擊者向警員報告，亦感謝見義勇為的好心人。

警方亦再一次呼籲市民，在街上行走的時候，不要只顧用手機。

中央警局分局巡警馬警員說：”你不要在街上拿著電話，看著電話，要看著旁邊有什麼人，舊金山有很多被人搶電話，因為他們只顧看電話，最重要是，要看電話，要找一個安全的地方，不要站在街上望住電話，一行過，就有人可以搶，很容易一下就沒有了。”

舊金山市長麥法恩亦知道今次事件，他表示，不幸中之大幸是無人中槍，他亦承諾在他任期內，會盡力聘請更多警員，保障市民的安全。

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