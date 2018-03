少女Palo Alto緩跑遭性侵 警緝菲律賓裔持槍男子

By

南灣Palo Alto市警方正在搜捕一名亞裔男子,他涉嫌用槍指嚇一名女高中生的頭,然後對其進行性侵犯,呼籲民眾提供線索。

受害人形容疑犯為男性,大約30多歲,可能是菲律賓裔,大約身高5呎10吋,案發時身穿黑色運動衣,上面印有熊的圖案。

性侵犯案件發生在週三大約下午2時,在Tesla總部附近,Arastradero路夾Deer Creek路的一條緩跑徑上。

警方引述女高中生稱,她當時正在緩步跑,一名男子突然從緩步徑把她拉入草叢裡,用槍指嚇少女的頭,並對其性侵犯,事發後徒步逃離現場。

女受害人隨後向途人救助並報警,警方到場搜索時,疑犯已經失去蹤影。

女高中生正在醫院接受檢查及取證,目前情況隱定。

性侵案仍在進行調查,警方將會查看案發時Industrial公園附近的閉路電視畫面,並呼籲有線索的民眾與警方聯絡 。

